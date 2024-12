Aversa, come ottenere i buoni libro: modalità, scadenze e limiti di reddito

Al via le domande per l’assegnazione dei buoni libro ad Aversa destinati agli studenti e alle studentesse appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore 10.663. Sul sito del Comune sono stati resi noti requisiti, modalità per inviare la domanda e termine di scadenza.

Requisiti di accesso

Possono beneficiare del contributo:

• I genitori o altri rappresentanti di minori, oppure lo stesso studente se maggiorenne, con un ISEE valido fino al 31 dicembre 2024 non superiore alla soglia indicata.

• Per studenti minorenni, l’ISEE richiesto è quello per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, come previsto dall’art. 7 del DPCM 159/13. In questi casi, il calcolo del nucleo familiare tiene conto anche della situazione economica del genitore non convivente, salvo eccezioni specifiche.

Documenti richiesti

La domanda, pena esclusione, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Attestazione ISEE valida al 31/12/2024, con importo non superiore a 10.633 euro.

• Per l’ISEE corrente, è valido solo se rilasciato tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2024.

2. Copia di eventuali atti di separazione o sentenze di divorzio, in caso di genitori separati o divorziati.

3. Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

4. In caso di dichiarazione ISEE pari a zero, occorre dichiarare la fonte di sostentamento del nucleo familiare.

Esclusioni dal beneficio

Saranno escluse le domande che presentano:

• Mancanza dei requisiti economici o documentali richiesti.

• ISEE difforme o non corrispondente alla situazione anagrafica del nucleo familiare.

• Richieste duplicate da parte di entrambi i genitori per lo stesso figlio.

• ISEE con valore superiore alla soglia prevista.

• Richieste inoltrate da o per soggetti non presenti nell’attestazione ISEE.

Modalità di presentazione

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente online entro il termine ultimo fissato per il 18 gennaio 2025.