Aversa, cambio al vertice del Commissariato di Polizia: arriva Valerio Consoli

Cambio al vertice del Commissariato di Polizia di Stato di Aversa. Valerio Consoli assume l’incarico di primo dirigente, sostituendo Antonio Sepe. Consoli arriva nella città normanna con un solido bagaglio di esperienza investigativa e operativa, maturato in diversi contesti territoriali.

Aversa, cambio al vertice del Commissariato: arriva Valerio Consoli

Casertano, originario di Sparanise, Consoli si è laureato in Giurisprudenza all’Università “Federico II” di Napoli ed è entrato in Polizia nel 1994. Dopo una prima esperienza in Calabria, ha operato alla Questura di Napoli come responsabile della sezione investigativa del Commissariato “Borsa”, distinguendosi nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Tra il 2001 e il 2002 ha guidato le sezioni antidroga, antirapina e criminalità organizzata extracomunitaria della Squadra Mobile di Napoli. Negli anni successivi ha ricoperto ruoli chiave nei commissariati di Castel Volturno e Santa Maria Capua Vetere, oltre a operare in diverse città italiane, tra cui Reggio Calabria, Roma, Vibo Valentia, Isernia, Bari e Napoli.

Il nuovo primo dirigente del Commissariato di Aversa ha avuto un ruolo di rilievo anche nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, collaborando su inchieste legate al clan dei Casalesi e al traffico internazionale di droga. Il suo impegno si è esteso ai reati ambientali e alla corruzione nella pubblica amministrazione, ottenendo riconoscimenti istituzionali e un encomio solenne. Ora, con il suo arrivo ad Aversa, proseguirà il lavoro di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza sul territorio.