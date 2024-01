Assalto a mano armata alla filiale “Popolare di Bari” di via Filippo Saporito, ad Aversa. Malviventi, armati di taglierino e pistola, hanno minacciato il responsabile dell’istituto di credito e due addetti allo sportello a consegnare il denaro contenuto nelle casse. 50mila euro è il bottino che i rapinatori sono riusciti a portare via.

Aversa, assalto armato in banca: rapinatori in fuga con 50mila euro

Il raid è avvenuto ieri mattina, 6 gennaio, intorno all’orario di apertura. Ad agire una banda di tre delinquenti: due hanno fatto irruzione nella banca e il terzo invece ha fatto da “palo”, attendendo il resto della banda all’esterno dell’istituto di credito per poi scappare insieme a bordo di un’auto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Aversa, guidati dal maggiore Ivano Bigica, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i malviventi. Una rapina analoga si è verificata lo scorso ottobre. In quella occasione i rapinatori riuscirono a portare via 70mila euro.