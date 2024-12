Il bilancio consolidato 2023 è stato approvato con 14 voti favorevoli, incluso quello del sindaco, 4 astenuti e 1 contrario, durante l’ultimo consiglio comunale di Aversa, svoltosi mercoledì e giovedì pomeriggio. A votare contro è stato il consigliere di opposizione del centrosinistra, Mauro Baldascino, che ha sollevato dubbi sulla “scarsa trasparenza” della proposta di delibera.

Aversa, approvato bilancio consolidato. Ferrara: “Via vincoli su assunzioni”. Baldascino: “Ritardi e scarsa trasparenza”

“Avrebbe dovuto essere approvato il 30 settembre. Mi chiedo come mai sia stato approvato solo il 18 dicembre”, ha dichiarato. Soddisfazione, invece, è stata espressa dalla consigliera di maggioranza indipendente, Adele Ferrara, che ha sottolineato come l’approvazione del bilancio consolidato permetterà di “superare i vincoli sulle assunzioni, un aspetto cruciale per il funzionamento dell’ente”.