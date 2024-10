La consigliera Adele Ferrara lascia il gruppo consiliare “Aversa Italia”, di cui fanno parte anche il vicesindaco Alfonso Oliva, nonché fondatore della lista, e il consigliere Massimo Virgilio, dichiarandosi indipendente.

Aversa, Adele Ferrara lascia “Aversa Italia”: “Mancanza di comunicazione tra consiglieri e assessore”

La decisione, resa pubblica tramite una nota politica, arriva dopo un periodo di insoddisfazione rispetto alla gestione interna del gruppo. “Comunico di dichiararmi indipendente in consiglio comunale, lasciando il gruppo consiliare ‘Aversa Italia’, al quale ho fatto parte durante la fase pre-elettorale e nei primi mesi di consiglio, da prima eletta nella lista”, ha dichiarato Ferrara.

Alla base della sua decisione vi sono motivazioni esclusivamente politiche: “C’è una scarsa e discontinua mancanza di comunicazione tra consiglieri ed assessore e le scelte politiche non vengono sempre condivise se non vagamente e per quello che si tende a far voler sapere. Ho avuto modo di credere fortemente ad una assenza di una linea politica e di una vera e reale programmazione di gruppo”, ha spiegato la consigliera di maggioranza.

Nonostante l’uscita dal gruppo, Ferrara ha confermato il suo sostegno al sindaco Francesco Matacena e alla maggioranza: “Nel pieno rispetto dei miei elettori, continuerò questo cammino da indipendente, rimettendo nelle mani del sindaco e dei gruppi consiliari le mie posizioni assunte nel corso delle consultazioni per la scelta della giunta”.

Ferrara ha poi concluso ribadendo il suo impegno per la città: “Continuerò a lavorare con tutte le mie forze per la città, portando avanti il progetto politico del sindaco Matacena per rendere realmente Aversa una città virtuosa”.