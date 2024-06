Finisce alle semifinali la corsa di Avellino e Benevento eliminati rispettivamente da Vicenza e Carrarese che si giocheranno la promozione in serie B nella finalissima. Gli irpini dopo il pareggio dell’andata cadono al Menti contro il Vicenza e dicono addio alla B. Stessa sorte per il Benevento che non va oltre il pareggio al Vigorito e saluta la cadetteria in virtù della sconfitta dell’andata.

L’Avellino dice addio ai playoff, è il Vicenza ad andare in finale

VICENZA-AVELLINO 2-1

14′ Della Morte (V), 64′ Costa (V), 75′ rig. Patierno (A)

Gara tiratissima al Menti nel ritorno della semifinale playoff di Serie C. Il Vicenza conquista la finale battendo 2-1 l’Avellino dopo lo 0-0 dell’andata. Proia colpisce la traversa, Della Morte la sblocca al 14‘. Poi show di Confente che ferma l’Avellino. Nella ripresa Costa raddoppia con un gran tiro al volo. Gli ospiti accorciano con un rigore di Patierno. Golemic viene espulso, stessa sorte qualche minuto dopo per Armellino. La squadra di Pazienza spinge, il Vicenza resiste e va in finale contro la Carrarese.

Al Benevento non basta il pari, Carrarese in finale

BENEVENTO-CARRARESE 2-2

17′ Lanini (B), 19′ Finotto (C), Talia 35′ (B), Schiavi 65′ (C)

La Carrarese pareggia 2-2 con il Benevento e vola in finale dei playoff di Serie C, grazie all’1-0 dell’andata. Ad attendere i toscani c’è il Vicenza, che ha battuto 2-1 l’Avellino. Al Vigorito, il Benevento sblocca il risultato con un colpo di testa di Lanini, deviato da Cicconi. Dopo appena 3 minuti la Carrarese ristabilisce l’equilibrio con Finotto. Talia riporta avanti i giallorossi, ma viene espulso al 42′. Nella ripresa, Schiavi segna su punizione il gol decisivo.