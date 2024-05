Si sono giocate le gare valide per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C , ovvero quelle che hanno messo in palio i pass per la Final Four. Le partite di ritorno del secondo turno della fase nazionale hanno stabilito le 4 squadre parteciperanno alle final Four dei Playoff di Serie C: in palio l’accesso alla Final Four.

Quattro partite per le quali ogni discorso era ancora aperto e che alla fine hanno premiato Avellino, Carrarese, Vicenza e Benevento.

Impresa della compagine irpina che, dopo essere stata sconfitta all’andata per 1-0 ed essersi ritrovata in svantaggio anche in casa contro il Catania, ribalta la situazione nella ripresa e, imponendosi per 2-1, avanza in virtù del suo posizionamento in regular season e del suo status di ‘testa di serie’. Passa anche la Carrarese alla quale, dopo l’1-1 nella gara di andata sul campo della Juventus Next Gen, basta il pareggio interno per 2-2 nella sfida di ritorno. In Final Four anche il Vicenza, che bissa il successo dell’andata (2-0 interno), battendo in trasferta 1-0 il Padova, e festeggia il passaggio del turno anche il Benevento al quale, dopo l’1-0 dei primi 90’, basta il pareggio a reti bianche sul campo della Torres.