Autostrade, da oggi pedaggi più cari: confermato l'aumento

Dopo l’aumento del carburante, gli automobilisti italiani dovranno fare i conti con gli aumenti dei pedaggi sulla rete autostradale nazionale a partire dal 2023. Per quest’anno infatti erano stati sospesi fino al 31 dicembre gli incrementi delle tariffe ed erano state applicate quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Autostrade, da oggi aumentano i pedaggi: le nuove tariffe

Il rincaro viene confermato da una nota del ministero dei Trasporti. A partire da oggi, dunque, nel nostro Paese, le arterie di competenza di Autostrade per l’Italia subiranno un aumento del 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023. È confermato lo stop agli aumenti sulle Autostrade A24 /A25 Roma L’Aquila Teramo e Diramazione Torano Pescara: il Mit sta facendo approfondimenti per una eventuale riduzione.

In Spagna le tariffe subiranno l’incremento del 4% in undici tratte autostradali, mentre in Francia le tariffe saliranno mediamente del 4,75% dal primo febbraio 2023, dopo il +2% del 2022. Tornando in Italia, dal 1 gennaio saremo costretti a dire addio anche agli sconti sulla benzina. Dopo l’approvazione definitiva della Manovra in Parlamento, il governo ha ufficialmente detto stop al taglio sulle accise della benzina.