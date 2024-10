Un’operazione della Guardia di Finanza di Napoli ha portato al sequestro di una pistola mitragliatrice e di tre autovetture rubate in un’area isolata di Carditello, frazione di Cardito.

Auto rubate e armi da guerra, la scoperta dei finanzieri a Cardito

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore hanno scoperto i veicoli occultati dietro una fitta vegetazione, in un terreno non visibile dalla strada principale. Durante l’ispezione, è emerso che due dei tre veicoli erano stati denunciati come rubati, mentre il terzo risultava gravato da un provvedimento di sequestro penale in attesa di esecuzione.

Il borsone contenente armi

All’interno di uno dei veicoli, gli agenti hanno rinvenuto numerosi bossoli già esplosi. Ma la scoperta più preoccupante è avvenuta tra i cespugli, dove, celato sotto alcune travi di legno, è stato trovato un borsone contenente una pistola mitragliatrice calibro 9, modello “STEN”. L’arma, modificata in modo rudimentale, era accompagnata da due caricatori pieni e da ben 150 munizioni.

Il fucile, che può raggiungere una capacità di fuoco di 500 colpi al minuto, sarà sottoposto a perizia balistica per determinare se sia stata impiegata in episodi di violenza o intimidazione, in un’area che ha visto un aumento di attività criminale, in particolare nei comuni di Grumo Nevano, Cardito, Sant’Antimo, Casandrino e Caivano.