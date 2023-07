Si prevedono nuove assunzioni in Campania nell’ambito della raccolta e gestione dei rifiuti. L’Eda di Salerno, Ente d’Ambito di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio salernitano, è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. È previsto l’ingresso di oltre 240 nuove unità. Il reclutamento avverrà anche mediante selezioni pubbliche.

Assunzioni in Campania: si cercano netturbini, addetti alla pulizia strade e autisti

L’Ente d’Ambito ATO Salerno, che gestisce il servizio dei rifiuti urbani in 158 comuni del salernitano e in 3 dell’avellinese, ha approvato il nuovo Piano d’Ambito Territoriale. Il documento è volto alla costruzione, nell’arco dei prossimi 10 anni, di un ciclo dei rifiuti integrato, efficiente ed economico. Il Piano, che prevede l’arrivo di nuovi impianti di trattamento e recupero dell’immondizia, tra i quali il sito di compostaggio di Casal Velino, e l’affidamento dei servizi di igiene urbana, avrà un importante risvolto sull’occupazione.

Il programma prevede l’inserimento in organico di nuove risorse e assicura, al contempo, il mantenimento dei dipendenti già in servizio, in forma precaria, presso gli ex consorzi di bacino e le relative società partecipate. Questi ultimi, attualmente impiegati nei progetti del Programma Straordinario, verranno quindi stabilizzati.

Le figure ricercate

Le nuove assunzioni Eda Salerno coinvolgeranno risorse da impiegare in diverse attività operative. I servizi di gestione integrata dei rifiuti ed igiene urbana includono, infatti, la raccolta e il trasporto della spazzatura, e il presidio dei centri e delle stazioni di compostaggio. Inoltre, comprendono le attività di spazzamento e lavaggio strade. Gli inserimenti previsti potranno dunque coinvolgere operai per i servizi di igiene urbana. Dunque figure quali spazzini, addetti alla pulizia delle strade e autisti per il trasporto dei rifiuti. Il reclutamento potrà interessare anche impiegati per gli aspetti di coordinamento e gestione dei SAD.

Gli interessati alle future assunzioni Eda Salerno devono attendere l’attivazione delle procedure di reclutamento del personale per il nuovo Piano di gestione dei rifiuti. Gli avvisi di selezione saranno consultabili su questa pagina dedicata ai concorsi Eda Salerno, raggiungibile dal portale web dell’ente, seguendo il percorso Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.