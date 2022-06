Soldi in arrivo per chi ha fatto richiesta dell’Assegno Unico. La data prevista per l’accredito del contributo è fissata per oggi, mercoledì 15 giugno. L’Inps darà priorità a tutti coloro che hanno fatto richiesta tra gennaio, febbraio e marzo.

Per chi ha fatto domanda da aprile in poi, riceveranno l’assegno entro la fine del mese. I beneficiari del Reddito di cittadinanza lo avranno direttamente sulla card mensile.

Giugno 2022 sarà l’ultimo mese per ricevere gli arrestati dei pagamenti dell’Assegno Unico. Per le domande che arriveranno dopo il 30 giugno l’opzione salterà e si inizierà a ricevere l’assegno da luglio per una sola mensilità alla volta.

Assegno unico giugno 2022 e Rdc, la data del pagamento

Il 27 giugno i beneficiari del Reddito di Cittadinanza riceveranno i soldi dell’assegno unico sulla card insieme alla mensilità solita del reddito.

Per quanto riguarda gli altri, che hanno fornito in sede di domanda i loro estremi bancari, ricevono l’accredito su conto corrente bancario, postale, carta di credito o debito e libretto di risparmio da oggi, 15 giugno.