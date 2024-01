Al via l’assegno di inclusione. Partiranno da domani, 26 gennaio, i primi bonifici anche in provincia di Napoli. Questo sostegno economico, destinato alle persone in condizioni economiche disagiate, offre 500 euro mensili ai “non occupabili” e per molti sostituisce di fatto il precedente Reddito di cittadinanza.

Cos’è l’assegno di inclusione?

L’assegno di inclusione è un’iniziativa del Governo volta a sostenere le persone in difficoltà finanziaria. Con un pagamento mensile di 500 euro, questa misura mira a garantire un supporto economico fondamentale, prendendo il posto del precedente Reddito di cittadinanza.

Come e dove ritirare la carta di inclusione

I beneficiari dell’assegno di inclusione, che hanno inoltrato la richiesta all’INPS, da venerdì 26 gennaio possono ritirare la loro carta di inclusione presso uno dei 242 uffici di Poste Italiane situati nella provincia di Napoli. Per il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dall’INPS, un documento d’identità valido e il codice fiscale. Poste Italiane suggerisce di visitare gli uffici postali in tarda mattinata o nei giorni successivi al 26 gennaio per evitare lunghe attese.

Chi riceverà gli accrediti e quando

Gli accrediti inizieranno il 26 gennaio per coloro che hanno presentato la domanda per l’assegno di inclusione tra il 18 dicembre 2023 e il 7 gennaio 2024. Questo significa che i beneficiari inizieranno a ricevere il sostegno finanziario immediatamente.

Come presentare la domanda per l’assegno di inclusione

Le richieste per l’assegno di inclusione possono essere presentate direttamente all’INPS. È possibile farlo attraverso il sito di Poste Italiane, enti patronati o centri di assistenza fiscale. Questo passaggio è cruciale per accedere al beneficio e richiede attenzione ai dettagli forniti durante la procedura di richiesta.