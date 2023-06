Furto di energia elettrica e alterazioni dei contatori. È quanto hanno scoperto i carabinieri della locale tenenza di Arzano.

Arzano. Le case dei membri del clan con allacci abusivi: furto di corrente nel “Rione 167”

I militari dell’arma, durante alcune verifiche nel “Rione 167” in via Cristoforo Colombo ad Arzano, hanno accertato che diversi residenti della zona erano allacciati abusivamente ai contatori dell’Enel. In tutto sono state denunciate 6 persone per furto aggravato di energia elettrica.

Due dei denunciati sono membri del clan criminale conosciuto come “clan della 167” di Arzano e al momento dei controlli, erano già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Gli altri soggetti denunciati hanno stretti legami di parentela o di vicinanza con membri di rilievo dello stesso gruppo.

Arrestato latitante, è il ras del rione 167

Proprio ieri, a Giugliano, in via San Rocco, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno tratto in arresto Davide Pescatore, 43enne, ritenuto elemento apicale del clan della 167. L’uomo era latitante da diverso tempo.