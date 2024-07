Arzano. Oltre 50 attori in scena al servizio di uno spettacolo che ha sbalordito e commosso tutti, per la recitazione puntuale e la parte musicale che ha accompagnato la messa in scena diretta dalla regista Maria Elena Bianco.

È stata un successo, la Tragedia di Santa Giustina ad Arzano, in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona, tanto amata dagli arzanesi. Presso la villa comunale, dove è stato allestito il palco, è stata raccontata, di scena in scena, la vita della vergine e martire. L’iniziativa ha visto il sostegno della Regione Campania, del comune di Arzano, della parrocchia Sant’Agrippino e della Pro Loco “Arzanostra aps”. L’intero spettacolo è stato trasmesso in diretta su Teleclubitalia canale 77.