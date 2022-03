Una pizzeria data alle fiamme in via Atellana, ad Arzano. Per gli inquirenti l’ennesimo capitolo della faida che sta insanguinando l’area a nord di Napoli e che vede fronteggiarsi i Monfregolo e i Cristiano-Mormile.

Arzano, a fuoco la pizzeria “Core e Core”: è la faida di camorra

Come racconta il Mattino, l’incendio risale all’altra notte. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco nell’attività commerciale “Core Core” in via Atellana, zona controllata dal clan della 167. Sarebbe la risposta degli ex alleati a Giuseppe Monfregolo, il boss di Arzano che, dopo aver cacciato il gruppo dei Cristiano – Mormile a Frattaminore, sta dando una caccia spietata gli ex alleati a colpi di bombe e stese. Il clima è teso e la guerra di camorra che dalla 167 arriva all’area frattese non conosce tregua.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme che hanno danneggiato la pizzeria. Ora tocca alle forze dell’ordine fare luce su quanto accaduto. Le immagini di videosorveglianza della zona potrebbero fornire dettagli sugli eventuali responsabili.

I precedenti

Gli episodi si susseguono a ritmo serrato e dimostrano l’escalation di violenza che sta esplodendo nei comuni dell’hinterland. La scorsa settimana due persone, Antonio Alterio e Daniele La Peruta, sempre vicine al clan Monfregolo, sono state ferite nel corso di un agguato in via Annunziata ad Arzano. Lo scorso 14 marzo un uomo fu raggiunto da colpi di pistola in corso d’Amato, sempre ad Arzano. La vittima fu affiancata da ignoti, ma denunciò di aver subito un tentativo di rapina.

A Frattamaggiore, invece, sono state colpite diverse pizzerie da raffiche di proiettili esplosi a scopo intimidatorio. Nel mirino dei pistoleri anche un’agenzia di pompe funebri. Una dimostrazione di forza da parte dei clan per affermare il proprio dominio sul territorio a scapito delle cosche rivali. Gli equilibri criminali si stanno ridisegnando nella provincia nord del capoluogo partenopeo a colpi di agguati e stese.