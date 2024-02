Da domani venerdì 2 fino a venerdì 16 febbraio, Casoria trasformerà la sua biblioteca comunale, sita in via Aldo Moro 26, in un vero e proprio tempio ludico. Qui, per due settimane, verranno accolti gamer, youtuber e appassionati da tutta Italia in occasione della prima edizione del Festival del Gioco.

L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Raffaele Bene e fortemente sostenuto dall’assessore alla cultura Vincenzo Russo, è stato possibile grazie al lavoro dell’associazione LudHub, da tempo attiva nel territorio per la divulgazione della cultura dei giochi da tavolo.

A Casoria la prima edizione del “Festival del Gioco”: il programma

L’apertura ufficiale del Festival del Gioco avverrà venerdì 2 febbraio alle ore 19 con la presentazione dell’intero cartellone della rassegna. Subito dopo, i partecipanti potranno immergersi nelle sessioni di gioco libero che si terranno il venerdì e il sabato durante l’intera giornata.

Oltre alle sessioni di gioco libero, sono previste sessioni di Dungeons & Dragons e altri giochi di ruolo celebri e meno celebri. Oltre 100 giochi da tavolo saranno messi a disposizione dei partecipanti senza alcun costo di partecipazione.

Durante le diverse giornate, saranno presenti ospiti speciali, veri e propri protagonisti del mondo ludico. Il 3 febbraio, l’appuntamento è con Il Puzzillo del Sud, mentre il 10 febbraio sarà la volta di Meeple con la Camicia. La sessione conclusiva del 16 febbraio vedrà la partecipazione speciale di I LoveinBoard Game.

Infine, il gran finale dell’evento sarà caratterizzato dalla sessione conclusiva di Dungeons & Dragons, che promette di portare l’atmosfera a livelli epici fino alle 22.30.

La Biblioteca Mons. Mauro Piscopo sarà il cuore pulsante di tutte le attività, offrendo uno spazio accogliente per le partite e gli incontri.

Gli scopi dell’iniziativa Casoria in Gioco

“L’iniziativa di Casoria in Gioco ha il duplice scopo di coinvolgere una fascia di età, come i giovanissimi, spesso distante dagli eventi reali e di rendere vitali i nostri spazi pubblici con usi diversi dal solito” ha dichiarato il sindaco Raffale Bene.

“La prima edizione di Casoria in Gioco permetterà ai giovani e ai meno giovani di scoprire nuove realtà di gioco, proiettandoli in una nuova dimensione della partecipazione” ha aggiunto l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo.

“Siamo convinti che il gioco da tavolo oltre ad essere un momento di svago, sia un’occasione di confronto che coinvolge abilità fondamentali per lo sviluppo delle competenze personali dell’individuo: come quelle sociali (ad esempio la collaborazione e il rispetto delle regole), cognitive (la pianificazione delle mosse) e anche emotive (competizione e il confronto con gli altri). Per questo – ha concluso la presidente dell’associazione Ludhub Teresa Delle Cave – abbiamo deciso di costruire, insieme al comune di Casoria e a città metropolitana, il primo festival del gioco della città. Cercando di restituire ai cittadini quello che questi tempi così frenetici ci hanno tolto, dei momenti di aggregazione e di comunità”.

Casoria in gioco, programma in breve:

2 febbraio

19:00 – 20 : 00 Conferenza Stampa

20 : 00 – 22 : 00 Gioco Libero.

3 febbraio

9:00 – 16:30 Gioco Libero

2 Tavoli a prenotazione con Stefano e Sonia (Ideatori di Whakari)

2 Tavoli a prenotazione con Emanuele Sassi Zannichelli (creatore della casa editrice Creardo Pertitas)

2 Tavoli a prenotazione con Il Puzzillo del sud (Creator)

2 Tavoli di D&D con La Locanda Nascosta

Speach “Sogno o son Desto”

10 febbraio

2 Tavoli a Prenotazione con Flavio alias “il Meeple con la camicia”

2 Tavoli D&D a prenotazione con la Locanda Nascosta

Q&A con Flavio , scopriamo di più su un importante Creatore

16 febbraio

2 Tavoli a prenotazione con Love In Board Game

Sessione Speciale di D&D dove si potrà essere parte del pubblico e prendere decisioni