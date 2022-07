Accendere l’aria condizionata in macchina non sempre è consentito. In alcuni casi, il condizionatore della vettura deve rimanere spento. Pena multe fino a 444 euro.

Aria condizionata in auto, multe fino a 444 euro: quando si rischia

Il codice della strada parla chiaro: è vietato tenere acceso il motore ad auto ferma o in sosta per far funzionare l’aria condizionata. Nessun problema mentre si è in marcia, ma se ci fermiamo in una piazzola di sosta o anche a bordo strada, il motore – e quindi anche il condizionatore – devono essere spenti.

La norma è stata introdotta nel codice della strada nel 2007, modificata nel 2010, aggiornata negli importi delle multe nel 2014 e ad aprile 2022. Il motivo del divieto è l’inquinamento: il motore delle automobili – soprattutto quelle più vecchie – rilascia nell’aria grandi quantità di Co2, e per questo motivo deve essere spento quando non si è in marcia.