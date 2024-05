Sono state ufficialmente presentate le liste in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Diversi i comuni al voto tra l’area nord e quella flegrea. Tra i comuni più popolosi che va alle urne c’è Casoria dove si ripresenta il sindaco uscente Raffaele Bene per il centrosinistra. A sfidarlo Nicola Mangani (Fratelli d’Italia), Fabio Cristarelli (Azione) ed Ernesto Valiante per il centrodestra.

Area nord: al voto Casoria, Grumo, Sant’Antimo, Bacoli, Crispano e Casandrino. I candidati sindaco

Tre gli aspiranti sindaci a Sant’Antimo dove l’amministrazione fu sciolta a 10 mesi dall’elezione di Buonanno per la mancata approvazione del bilancio di previsione. Il centrosinistra punta di nuovo su Massimo Buonanno. A sfidarlo Nicola Marzocchella e Domenico Russo.

Altra amministrazione commissariata è Grumo Nevano dove la competizione è a due, tra Umberto Cimmino del centrosinistra e Gaetano Di Bernardo centrodestra. Anche a Crispano sfida a due tra il sindaco uscente Michele Emiliano e Sossio Vitale. A Casandrino sulla scheda elettorale ci saranno Angelo Chianese e Rosa Marrazzo.

Nell’area flegrea si deve eleggere il nuovo sindaco a Bacoli dove a contendersi la fascia di primo cittadino sono il sindaco uscente Josi della ragione ed Ermanno Schiano per il centrodestra. Anche a Monte di Procida i cittadini sono chiamati alle urne e potranno scegliere tra il sindaco sfiduciato Peppe Pugliese, Teresa Coppola e Salvatore Scotto di Santoro.