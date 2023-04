Non solo scopre che il marito ha un’amante ma che ha persino un altro figlio. La scoperta è avvenuta quasi casualmente attraverso la posta, quando la donna ha aperto una busta indirizzata al coniuge contenente una diffida per il mantenimento di un bambino. Teatro della vicenda è la Ciociaria, in provincia di Frosinone.

Scopre che il marito ha un’altra famiglia attraverso la posta

Secondo quanto racconta Il Messaggero, la donna si è ritrovata tra le mani una lettera destinata al marito, un impiegato 50enne, con cui un avvocato diffidava l’uomo a erogare l’assegno di mantenimento a favore del figlio presumibilmente avuto con un’altra donna. L’uomo ha provato a ricomporre la frattura con la coniuge, ma non c’è stato nulla da fare.

Il marito fedifrago aveva iniziato la relazione vedendosi in hotel della Ciociaria con l’amante. Nel corso della relazione extraconiugale ha messo anche incinta l’altra donna, che non ha voluto rinunciare in nessun modo alla maternità. L’uomo ha prima riconosciuto il bambino, ma poi si è dato alla fuga e ha cercato di recidere ogni contatto con l’amante. Non c’è stato verso. E’ finita che l’uomo ha affrontato due cause: una per la separazione e una per il mancato mantenimento.