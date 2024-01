C’è stata questa mattina la tanto attesa apertura delle due Gallerie Tangenziale-Porto a Pozzuoli. Il collegamento è costato circa 154 milioni di euro ed ha l’ambizione di rivoluzionare la mobilità cittadina.

Inaugurazioni gallerie a Pozzuoli, il sindaco: “Utile via di fuga in caso di terremoti”

Collaudate nel 2019, le gallerie sono state inaugurare alla presenza del sindaco Luigi Manzoni, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del direttore generale della Protezione Civile, Italo Giulivo, e dell’amministratore delegato della Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.

Soddisfatto il sindaco Manzoni che ha sottolineato che “L’apertura di questo tunnel è un evento cruciale per la città di Pozzuoli. Consentirà fin da subito un alleggerimento notevole del traffico veicolare nel centro storico cittadino e rappresenterà un’importante via di fuga in caso di rischio bradisismico. A breve, inizieranno i lavori per il completamento delle rampe di raccordo tra la Tangenziale e il tunnel, da e verso Roma.”

Completati lavori gallerie, De Luca: “È stato un calvario”

Il presidente della Regione Campania, De Luca, ha invece rimarcato l’importanza storica di questo progetto. “Sono opere partire decenni fa e sinceramente – ha detto il governatore – è stato un calvario arrivare alla conclusione, perché abbiamo avuto anche discussioni con le imprese, dopo tanti anni ci sono tanti problemi da risolvere”.

L’apertura delle gallerie era stata precedentemente rinviata principalmente a causa della mancanza di fondi disponibili per la gestione. Tuttavia, questo ostacolo è stato superato recentemente con l’approvazione della legge “misure urgenti di prevenzione del rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei”. Questa legge ha garantito i fondi necessari per la gestione e la manutenzione del tunnel, affidati ora alla Tangenziale di Napoli spa.

Le nuove gallerie non solo alleggeriranno il traffico nella città, ma contribuiranno anche a migliorare la sicurezza, fornendo una via di fuga in caso di emergenze sismiche. Inoltre, i progetti futuri per il completamento delle rampe di raccordo rappresentano un ulteriore passo avanti nella connettività e nell’efficienza del sistema di trasporto.