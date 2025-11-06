Aperta nuova stazione di Baia della linea Cumana

Bacoli. È stata inaugurata stamattina e aperta al pubblico la nuova stazione di Baia della linea Cumana, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, dell’assessore regionale Bruno Discepolo e dei sindaci di Pozzuoli e Monte di Procida.

Completata la prima fase del progetto

I lavori, avviati nel 2005 e ripresi da EAV nel 2023 dopo una lunga sospensione, hanno portato al completamento della prima fase del progetto, costato 37 milioni di euro. La struttura, di circa 3mila metri quadrati, è concepita come un omaggio alla storia e all’archeologia del territorio flegreo, con installazioni artistiche e riproduzioni 3D di statue antiche.

Avviata ora la seconda fase dei lavori, per 14 milioni di euro, che prevede la realizzazione del sottopasso di collegamento con il lungomare e la vecchia stazione di Baia entro il 2027. Nel corso dell’inaugurazione è stato ricordato anche lo stato dei lavori sulla linea Cumana, interessata da danni dovuti al terremoto di luglio, con la circolazione temporaneamente interrotta tra Arco Felice e Gerolomini.