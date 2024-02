Gli anticipi del turno infrasettimanale nel girone C non sorridono alle compagini campane. Ko per Giugliano e Sorrento e mentre raccolgono solo un opareggio Juve Stabia, Avellino e Turris

Il Messina non si ferma più, ko amaro per il Giugliano

Brutto ko per il Sorrento a Messina che sembra non volersi più fermare nella rimonta alla classifica, allo Scoglio i siciliani battono nettamente i costieri per 2-0, decidono le reti di Plescia e Luciani. Per il sorrento seconda sconfitta consecutiva dopo i sette risultati utili consecuitivi, ma rimane comunque in zona Play off. Beffa per il Giugliano che cade a Taranto solo al 89′, la decide Kanoutè per i pugliesi che salgono momentaneamente al terzo posto in classifica.

Rallenta la Juve Stabia, Spreca altri due punti l’Avellino, buon punto per la Turris

Rallenta in vetta la capolista Juve Stabia che non va oltre lo 0-0 con il Brindisi al Menti. L’Avellino spreca altri due punti a Potenza facendosi recuperare nei minuti finali, irpini che non vanno oltre il 2-2,rinunciando alla possibilità di recuperare due punti alla vetta Occasione per il Picerno di risalire a -4. Si salva la Turris a Francavilla e ottiene un punto nello scontro salvezza con i pugliesi.