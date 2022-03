Anna Safroncik è un’attrice ucraina naturalizzata italiana. Ultimamente, ha raccontato le difficoltà vissute dal padre, residente a Kiev, impossibilitato a lasciare la città, sotto assedio dall’esercito russo.

Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Anna Safroncik: chi è, età, altezza

Anna Safroncik è nata il 4 gennaio 1981 a Kiev, sotto il segno del Capricorno. Ha 41 anni ed è alta 172 cm.

Figlia di una ballerina e insegnante di danza e di un tenore, a 7 anni viene iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, studiando musica, canto, ballo e recitazione.

All’età di 12 anni si trasferisce in Italia insieme alla madre, più precisamente ad Arezzo. Nel 1998, dopo essere stata eletta Miss Toscana, entra nella fase finale del concorso di Miss Italia, arrivando ottava.

Anna Safroncik: vita privata, fidanzato

In merito alla sua vita privata, Anna Safroncik ha avuto diversi flirt, tra cui quelli attribuiti con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti. In seguito, l’attrice si è legata a Paolo Barletta, ma nel 2015 la relazione è naufragata.

Attualmente, Anna ha una relazione con il deejay Tommaso Cicchinelli, con cui è stata paparazzata quest’estate a Mykonos, motivo per cui ha successivamente svelato sui suoi canali social chi fosse il suo fidanzato. I due erano già stati insieme, nel periodo tra il 2016 e il 2018, salvo poi decidere di lasciarsi. Ora, il loro amore procede a gonfie vele.

Anna Safroncik: carriera

Nel corso della sua carriera, Anna ha preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche. Il debutto è avvenuto nel 2000, quando ha recitato nel film C’era un cinese in coma, di Carlo Verdone.

Successivamente, prende parte alla miniserie Angelo il custode, appare in un episodio di Don Matteo e di Carabinieri e nella fiction Vento di ponente 2.

Diventa nota al grande pubblico nel 2004, quando entra nel cast della soap opera di Canale 5 CentoVetrine, in cui interpreta il ruolo della perfida Anna Baldi. Il personaggio, una ragazza determinata e cinica, subisce in seguito un’evoluzione in positivo, uscendo di scena nel 2007.

Interpreta la Marchesa Vittoria Granieri Solaro nella serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Prende parte ai film tv Al di dà del lago e Il ritmo della vita, oltre che alla fiction Il falco e la colomba.

Ricopre altri ruoli di rilievo: recita anche nella serie tv Il commissario Manara 2. Nel 2012, è la protagonista femminile della fiction targata Mediaset Le tre rose di Eva, su Canale 5, e co-protagonista della fiction di Rai 1 Il commissario Nardone.

Nel settembre 2013, è nuovamente sul set de Le tre rose di Eva per la seconda stagione, seguita nel 2015 dalla terza e nel 2017 dalla quarta. Nel 2014, compare nella miniserie di Rai 1 Gli anni spezzati – Il giudice e ne Il restauratore 2.

Nell’estate 2019 diventa la presentatrice di Festival Show, l’evento musicale che fa tappa in 8 importanti città del nord Italia.

Anna Safroncik: Ucraina, padre

L’attrice ha mostrato negli ultimi tempi la sua preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina. Attraverso delle stories sul suo account Instagram, ha confidato che il padre fosse in difficoltà in quanto costretto a restare a Kiev e impossibilitato a spostarsi: secondo quanto riferito, gli uomini trovati in strada vengono prontamente arruolati per combattere. Questo pensiero l’ha fatta stare in pena fin quando non ha ricevuto una buona notizia, ossia che il genitore e la sua compagna fossero in salvo e in arrivo verso la sua abitazione.

La Safroncik ha poi colto l’occasione per ricordare a tutti di pregare per l’Ucraina e ringraziare quanti le sono stati vicini, mandandole messaggi e dimostrandole affetto, anche se da lontano.

Anna Safroncik: Instagram

Anna Safroncik è molto seguita sui social: su Instagram, il suo profilo conta quasi 600mila followers, con cui condivide momenti inerenti alla sua vita personale e professionale.