Angelo Branduardi è un cantautore, violinista, polistrumentista e compositore italiano: con le sue canzoni, ha riscosso successo anche a livello internazionale. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Angelo Branduardi: chi è, età, biografia

Angelo è nato in provincia di Milano, precisamente a Cuggiono, il 12 febbraio 1950, sotto il segno dell’Acquario. Ha 72 anni e, a soli tre mesi, si trasferisce a Genova. Qui, conosce l’ambiente musicale della scuola dei cantautori, che rappresenterà un importante stimolo per la sua attività artistica. Viene contemporaneamente influenzato dalla musica d’oltremanica, tanto da considerare, anche a molti anni di distanza, Donovan e Cat Stevens come propri idoli.

Volendo intraprendere una carriera concertistica, si dedica allo studio del violino, diplomandosi al Conservatorio di Genova all’età di soli 16 anni. In seguito, approfondisce lo studio della chitarra e inizia a comporre i primi testi.

L’incontro più importante nella vita del cantautore è stato quello avvenuto con l’arrangiatore inglese Paul Buckmaster, con il quale inciderà il suo prima album di matrice progressive Angelo Branduardi.

Tra il 1975 e il 1979, affiancato dal polistrumentista Maurizio Fabrizio, ha cominciato a sperimentare sonorità che fondevano elementi tipici della musica etnica internazionali a elementi popolari o, ancora, ad armonie rinascimentali e barocche.

Angelo Branduardi: canzoni

“Alla fiera dell’Est”, “Cogli la prima mela” e “La pulce d’acqua” sono solo alcune delle canzoni più note di Angelo Branduardi, che sono entrate a pieno titolo nella storia della musica italiana e, ancora oggi, sono conosciute anche dalle nuove generazioni.

Angelo Branduardi: oggi

Il cantante è particolarmente schivo, per cui è raro vederlo in esibizioni pubbliche: in eccezionali occasioni, appare in televisione. La sua nota capigliatura è la stessa di tanti anni fa, con la sola differenza che il colore è cambiato a causa dello scorrere del tempo. Tuttavia, la lunghezza dei che l’ha contraddistinto in gioventù è ancora presente.

Angelo Branduardi: vita privata, moglie, figlie

In merito alla sua vita privata, Angelo è sposato con Luisa Zappa, sua compagna d’arte, scrittrice di quasi tutti i suoi testi. La coppia ha due figlie: Sarah e Maddalena.

Angelo Branduardi: Instagram

Su Instagram, Angelo conta un seguito di oltre 18mila followers, con cui condivide momenti di vita personale e professionale.