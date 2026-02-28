Andrea Caso nominato nel Comitato Più Uno Campania: “Insieme possiamo fare la differenza”

“Desidero esprimere sincera gratitudine a Ernesto Maria Ruffini per la nomina a membro regionale del Comitato Più Uno Campania. Un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità e che rappresenta per me un’importante opportunità per contribuire concretamente al percorso di crescita e sviluppo della nostra regione, lavorando insieme a un gruppo coeso e determinato”. Così Andrea Caso, membro regionale del Comitato Più Uno Campania.

“In una fase storica complessa come quella che stiamo vivendo, è fondamentale rafforzare il senso di comunità e partecipazione. Ogni cittadino deve sentirsi parte attiva del cambiamento: ogni voce ha valore e può incidere nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile. Le scelte politiche influenzano quotidianamente la vita delle persone. Per questo è essenziale partecipare, informarsi e sostenere rappresentanti capaci di interpretare i bisogni reali del territorio. Il cambiamento nasce dall’impegno condiviso e dalla volontà di non restare spettatori. Insieme possiamo fare la differenza”, conclude Caso.