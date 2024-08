Amalfi e Positano sono i borghi d’Italia con più interazioni social. A rivelarlo una ricerca realizzata da SocialData condotta tra il 18 luglio 2023 e il 18 luglio 2024, che ha analizzato le menzioni, le interazioni e il sentiment relativo al tema dei borghi italiani sui social media e altre piattaforme online.

Amalfi e Positano i borghi più “instagrammati” d’Italia

Amalfi si posiziona in testa alla classifica con 20mila menzioni e 700 mila di interazioni, seguita da Positano con 18 mila menzioni e 650.000 interazioni. I borghi d’italia sono di gran tendenza nel turismo odierno, difatti lo studio legge attraverso l’interazione social anche un’alta approvazione e un forte interesse rispetto a queste mete che le eleva come luoghi attrattive e d’interesse culturale e turistico.

Altro dato importate che emerge dalla ricerca è che i socia. Sono un grande veicolo verso i luoghi: un post, una storia, una interazione possono valere tanto per l’incoming. Sempre più utenti soprattutto di Instagram, utilizzano i social per ispirarsi e addirittura creare itinerari, emulando percorsi di cioè che è stato visto sul web. La tendenza generale rilevata, sia per quanto concerne i borghi che sui singoli luoghi, è stato prevalentemente positivo (72%), con un numero molto limitato di percezioni negative.