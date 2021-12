Alvise Rigo è un rugbysta italiano e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, il programma Rai condotto da Milly Carlucci.

Alvise Rigo: età

Alvise Rigo è nato a Venezia il 12 dicembre 1992. Ha 28 anni ed è del segno del Sagittario.

Altezza

E’ alto 1,87 cm.

Rugby

La carriera nel mondo del rugby, per Alvise Rigo, ha avuto inizio quando approda in serie A per tre stagioni sportive, indossando la maglia di diverse squadre. Con quella del Mogliano Rugby ha esordito in Eccellenza del Valsugana, della Lazio Rugby nel 2015 e del Petrarca Rugby tra il 2016 e il 2017.

Nel 2019 ha terminato la sua strada come rugbista professionista e si trasferisce a Milano per lavorare come modello e bartender. È stato anche un buttafuori in alcuni locali e un addetto alla sicurezza per star come Kendall Jenner e Antonella Clerici.

Fidanzata

Non possiamo ancora dire se abbia una fidanzata oppure no. Non mostra niente della sua vita privata, dal punto di vista sentimentale, sui social. Quindi dobbiamo ipotizzare che al momento sia single.

Nel 2019, come riporta anche il sito La Nuova di Venezia e Mestre, sembrava star avendo un flirt con Eleonora Berlusconi. I due, infatti, erano stati fotografati insieme per le vie di Milano e poi a cena. Pare che, ad oggi, non stiano insieme.

Flirt con Alba Parietti

Alvise Rigo, di professione rugbysta e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, sarebbe stato “pizzicato” proprio a cena con la showgirl. A rompere il silenzio sulla natura del loro legame è proprio Alba, attraverso un psot condiviso sui social.

“Questa mattina – si legge – mi sveglio con un messaggio della mia vicina di casa che non se ne perde una e mi scrive “bel colpo”. Quindi sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me il mio amante”. E ancora: “Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio”.

L’ironia è insomma l’arma con cui Alba mette a tacere i rumors. “Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio. E soprattutto troppo sano”.

Ballando con le Stelle

Alvise Rigo è tra i concorrenti di “Ballando con le Stelle”. E’ adesso in semifinale con la ballerina svedese Tov Villifor.