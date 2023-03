Avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica nazionale, in modo da poter pagare meno in bolletta. Così i residenti di cinque appartamenti del complesso abitativo noto come “case pesanti” a Giugliano rubavano energia elettrica.

Allacci abusivi nelle “stecche pesanti” di Giugliano: in 5 rubavano corrente

A scoprirlo i Carabinieri della locale compagnia nel corso di un controllo in via Casacelle. Nei confronti di cinque persone è scattata la denuncia per furto di energia elettrica.

Grazie al “pezzotto” non solo avevano ottenuto corrente gratuita, ma con questo trucchetto il contatore aveva anche smesso di rilevare i consumi delle abitazioni finite nel mirino dei militari dell’Arma. Tutte le manomissioni sono state subito rimosse. I denunciati dovranno pagare le somme indebitamente sottratte all’azienda erogatrice.