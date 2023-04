È questo il periodo dell’anno in cui la musica si muove e gli artisti propongono nuove uscite in vista dell’estate. S’intitola “Chiamami quando la magia finisce” ed è il nuovo singolo di Tropico, al secolo Davide Petrella, figlio dell’area nord di Napoli e autore di maggior successo in Italia.

Oltre a dedicarsi alla scrittura per i più grandi artisti, Tropico da qualche tempo, ha deciso di non scrivere più solo per altri, ma anche per sé stesso. Così da oggi è disponibile il nuovo brano che, come sempre, parla d’amore e lo fa restando ben radicato alle sue origini partenopee con versi anche in dialetto.

Gigi D’Alessio

Nuovo singolo anche per Gigi D’Alessio. È fuori “Se te sapesse dicere”, una canzone piena di emozione in cui il cantautore prova a raccontare un sentimento in cui le parole non bastano.

Nei giorni scorsi, l’artista napoletano ha annunciato altre date del tour che lo vedrà impegnato questa estate in tutta la nazione. Tra queste, anche una nuova importante prevista per il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Assago.

Andrea Sannino

Non solo singoli, ma anche album. S’intitola “Mosaico” il nuovo lavoro discografico di Andrea Sannino. Il nuovo disco è composto da 20 brani in un progetto diviso in due parti. Da oggi a rotazione nelle radio il singolo estratto in collaborazione con Mario Biondi: “Dal titolo Mai senza e te”.