Questa sera alle 22,30 partirà la trasmissione “Check Imprese” a cura di CLAAI Imprese, il quindicinale che tratterà del tema delle imprese e del commercio. questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Alessandro Limatola, segretario regionale e vicepresidente nazionale CLAAI, Tecla Magliacano , presidente CLAAI Giugliano, Giovanni Borriello direttore CLAAI Napoli e Rosa Verde, assessore del comune di Giugliano in Campania con delega al commercio. Si parlerà della terza città della Campania e di alcune misure regionali per le imprese sui temi del risparmio energetico e sull’aumento dei costi dell’energia.