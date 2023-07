Un Grande Fratello in salsa trash. E’ il progetto lanciato da alcuni TikToker partenopei che apriranno una casa del GF all’ombra del Vesuvio. Tra i concorrenti del reality show: Rita De Crescenzo e Giggiolone.

Al via il Grande Fratello Napoli: chi sono i concorrenti

Ad annunciarlo è stata proprio lei, la regione di Tik Tok, attraverso un video che ha scatenato subito un’ondata di reazioni sui social. Si farà una versione napoletana del noto programma Mediaset targato Endemol. Non sappiamo ancora se avrà lo stesso nome ma il sucesso – almeno stando alla raffica di commenti e reactions – è assicurato. A condurre l’edizione partenopea Enzo Bambolina.

Tra i papabili vip di Tik Tok ci saranno anche il marito della stessa tiktoker, Giggiolone con il noto tormentone “Buongiorno pescheria”, i parenti «ricottari» e tanti altri come Laura la Divina e Very e Sasy.

Il messaggio di Rita De Crescenzo

“Ho una bella novità per voi e adesso vi racconto di cosa si tratta – ha detto la De Crescenzo -. Ci stiamo organizzando per fare la casa del Grande Fratello qui a Napoli. Voi ormai lo sapete, io mi permetto di parlare solamente quando sono sicura di ciò che dico, altrimenti non parlo. Quindi adesso dobbiamo chiamare solo una persona di cui non posso fare il nome per il momento”.

Poi le anticipazioni: “Il conduttore sarà Enzo Bambolina. Abbiamo contattato anche altri, ho proposto anche qualcuno anche io. Siamo molti, però non mi ricordo tutti. Vi ho detto quelli che conosco meglio. L’organizzazione è in mano a una televisione di Napoli, che ci darà un canale. Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo. Se penso di vincere il programma? Credo che potrei vincerlo. Sì lo vincerò, sono la vincitrice. Vi farò ridere. Vi piace come idea questo Grande Fratello napoletano?”