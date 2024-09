Scattato ieri sera il quinto turno nel girone C di Serie C Now, apre la giornata il pareggio tra Casertana a Messina nell’anticipo. Gara di cartello al De Cristofaro per il Giugliano che riceve tra le mure amiche il Catania. Derby campano tra Turris e Sorrento.

Il programma del terzo turno

Apre il programma la Casertana a Messina, con I falchetti a caccia della prima vittoria. Gare del sabato inaugurate dal derby campano di turno tra Sorrento e Turris. L’Avellino cerca di uscire dalla crisi di inizio stagione e riceve il Latina al Partenio Lombardi. La sorprendente Cavese riceve il Monopoli, chiude il programma del sabato il derby pugliese tra Taranto e Altamura.

Programma della domenica

Domenica di C che si apre alle 16:15 a Trapani, con I siciliani che attendono la Juve Next Gen. Alle 18:45 in scena il Giugliano che dopo il Ko di Cerignola riceve il Catania al De Cristofaro in cerca di riscatto. Posticipi serali che vedono protagonisti la capolista Audace Cerignola che riceve al Monterisi il Potenza. Altra sfida interessante quella della domenica sera tra Picerno e Crotone. Chiude la quinta giornata il Benevento che riceve il Fogga