Si fingono un amico in difficoltà, lo convincono via Whatsapp a versare 800 euro e poi spariscono. È la truffa di cui è stato vittima un uomo originario di Montemarano, in provincia di Avellino, che ha prontamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri. In breve tempo, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire ai truffatori: due giovani della provincia di Fermo, nelle Marche, già noti alle forze dell’ordine e ora denunciati in stato di libertà.

“Aiutami, sono in difficoltà”: si fingono un amico e si fanno versare 800 euro sul conto

Tutto inizia quando la vittima riceve un messaggio su Whatsapp da un contatto con la foto di un suo conoscente. Dall’altra parte, ci sono i due truffatori che si spacciano per un amico in difficoltà economica. Chiedono, quindi, all’uomo dei soldi in prestito, con la promessa di restituirli al più presto.

L’uomo, convinto che si tratti proprio del suo conoscente, versa così circa 800 euro in bonifici online ai due truffatori. Presto, però, si accorge di essere stato truffato e a quel punto non perde tempo: raggiunge la stazione dei carabinieri più vicina e denuncia il tutto ai militari dell’Arma. I Carabinieri scoprono che i due hanno clonato l’account e che in questo modo sono riusciti a organizzare la truffa. Da lì, riescono rintracciare i due uomini, di 26 e 32 anni, che vengono denunciati in stato di libertà per truffa e sostituzione d’identità all’autorità giudiziaria competente.