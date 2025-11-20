AGRI4TECH, riparte Agrinet e torna l’informazione sulla Politica Agricola Comune: tra le emittenti c’è TeleclubItalia

TeleclubItalia è lieta di annunciare la sua partecipazione alla nuova edizione di AGRINET4TECH, un’importante iniziativa nazionale e regionale di comunicazione cross-mediale. Il progetto è promosso dal Gruppo ICARO di Rimini e gode del finanziamento nell’ambito del bando IMCAP della Commissione Europea.
AGRINET4TECH si pone l’obiettivo strategico di informare e sensibilizzare il pubblico italiano sulla Nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027. Un focus particolare è riservato ai temi cruciali dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della sostenibilità applicate alle comunità rurali e al settore agricolo. L’iniziativa mira ad accrescere la consapevolezza di tutti i cittadini – agricoltori, operatori del settore e non – circa il ruolo fondamentale della PAC e le opportunità che essa offre per la modernizzazione dell’agricoltura europea.
Strategia di Comunicazione Integrata e Obiettivi
Il progetto AGRINET4TECH adotta una strategia di comunicazione integrata e capillare, sfruttando televisione, radio e piattaforme digitali per raggiungere un vasto pubblico stimato in oltre 12 milioni di cittadini italiani.
Le principali azioni previste per garantire la massima diffusione e il coinvolgimento del pubblico includono:
-
Produzione Televisiva: Realizzazione di 10 episodi TV della serie Agrinet – Il futuro in campo. Questi contenuti saranno dedicati a raccontare storie di agricoltori e imprese all’avanguardia che hanno integrato con successo le tecnologie digitali. La serie andrà in onda su TV2000 e sulle emittenti regionali aderenti al circuito Corallo, tra cui TeleclubItalia.
-
Contenuti Radiofonici: Creazione di 10 podcast radiofonici intitolati Agrinet – Storie di sostenibilità, che saranno trasmessi da Radio ICARO e resi disponibili sulle piattaforme digitali come Spreaker e sui siti web dei media partner regionali.
-
Informazione Regionale: Produzione di 40 notizie regionali “Tech-News”, curate dalle televisioni regionali del circuito CORALLO. Questi brevi format saranno incentrati su specifici e virtuosi casi di innovazione in agricoltura a livello locale.
-
Digital e Social Media: Sviluppo di contenuti dedicati per le piattaforme digitali e i social media, finalizzati ad ampliare la diffusione delle informazioni, stimolare il dialogo e l’interazione con i cittadini.
La Rete di Partner
Il progetto vede il coinvolgimento scientifico dell’Università Iuav di Venezia e una solida rete nazionale di media partner coordinata dal Gruppo ICARO. Oltre a TeleclubItalia, i partner includono: TV2000 (Rete Blu), COAP – Radio ICARO, e diverse televisioni regionali di rilievo come ICARO TV (Emilia-Romagna), TVL (Toscana), TeleNova (Lombardia), Telebelluno (Veneto) e Teleradiopace (Liguria).
La partecipazione di TeleclubItalia garantirà una copertura informativa mirata ed efficace sul territorio [Nota: Inserire qui il territorio di competenza di TeleclubItalia, es. campano, o meridionale], contribuendo attivamente alla diffusione dei messaggi chiave della PAC e dell’innovazione agricola.