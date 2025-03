Notte di violenza nel cuore di Napoli. Un uomo di 26 anni, originario del Senegal, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nella centrale piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale.

Agguato nella notte a Napoli: 26enne ferito a colpi di pistola in piazza Garibaldi

I militari dell’Arma sono accorsi in corso Garibaldi dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Una volta sul posto, hanno scoperto che il giovane era stato raggiunto da quattro proiettili alle gambe. Soccorso tempestivamente, è stato trasportato all’ospedale più vicino. Le sue condizioni, per fortuna, non risultano gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’agguato sarebbe stato portato a termine da due persone a bordo di uno scooter. I sicari si sarebbero avvicinati al 26enne e avrebbero fatto fuoco mirandogli alle gambe, per poi dileguarsi rapidamente nel traffico cittadino.

Tuttavia, l’ispezione della scena del crimine ha rivelato elementi sorprendenti. I carabinieri non hanno trovato né bossoli né tracce di sangue nel luogo indicato, circostanza che rende ancora più complessa la ricostruzione della dinamica dell’attacco.

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire i motivi dell’agguato e identificare i responsabili. Gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per trovare elementi utili all’inchiesta.