Carico di droga e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha scavalcato un cancello e senza accorgersi si è ritrovato all’interno della caserma dei Carabinieri di Afragola, in provincia di Napoli.

Un uomo di 38 anni, di origini abruzzesi ma residente nella cittadina a nord di Napoli, è stato fermato subito dopo essersi intrufolato, inconsapevolmente, in una zona militare. Quando l’uomo si è ritrovato nell’area verde della caserma dei militari dell’arma è stato immediatamente bloccato e perquisito. Addosso aveva 3 dosi di crak ed un flaconcino di metadone. Il metadone è un narcotico di solito usato per contrastare per la dipendenza da oppioidi nell’ambito di programmi di riabilitazione.

Sul posto i carabinieri hanno chiesto l’intervento di personale sanitario del 118: i paramedici hanno constatato le buoni condizioni di salute dell’uomo. Il gesto è costato allo sprovveduto una segnalazione all’autorità amministrativa per il possesso di droga ed una denuncia per accesso abusivo in caserma.