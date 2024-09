Sequestro ai danni di una nota imprenditrice di Afragola, attiva nel settore del gioco d’azzardo, che si è appropriata di 177mila euro destinati allo Stato.

Afragola, si appropria dei soldi dello Stato: sequestro da 177mila euro a imprenditrice delle slot machine

L’operazione è stata messa a segno questa mattina dal personale del Gruppo Frattamaggiore della Guardia di Finanza e della Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquota Guardia di Finanza.

Al termine del processo, l’imprenditrice, attiva nel settore del gioco telematico tramite slot machine ad Afragola e incaricata di pubblico servizio come subconcessionaria per conto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), è stata condannata dal Tribunale di Napoli Nord (Prima Sezione Penale, Collegio B) per il reato di peculato.

Così come accertato dagli investigatori, durante il periodo compreso tra febbraio e giugno 2016, la donna si era infatti appropriata di somme pari a 177.158,13 euro, che deteneva per il suo ruolo e che erano destinate al Prelievo Erariale Unico (PREU) e/o alla tassazione sulle vincite. Il sequestro, finalizzato alla confisca dei proventi del reato, è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura, che ha accertato la responsabilità dell’imputata.