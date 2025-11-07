Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato un 23enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, e denunciato un 20enne di Frattaminore. Entrambi risultano avere precedenti, anche specifici, legati al traffico di droga.

Afragola, operazione antidroga: arrestato 23enne ai domiciliari e denunciato un 20enne

Secondo quanto ricostruito, i poliziotti, durante un’attività di controllo in zona, hanno notato il 20enne uscire da un’abitazione e hanno deciso di fermarlo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 9 bustine di marijuana e 10 bustine di hashish, già confezionate e presumibilmente pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

Il controllo è quindi proseguito all’interno dell’abitazione da cui il giovane era uscito. All’interno era presente il 23enne, sottoposto alla misura dei domiciliari. Gli agenti hanno rinvenuto una busta contenente circa 20 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, materiale ritenuto compatibile con l’attività di confezionamento della droga. Per il 23enne è così scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre il 20enne è stato denunciato a piede libero. Entrambi dovranno rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di approvvigionamento e smercio sul territorio.