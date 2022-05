Si tinge di giallo la morte di Giovanni A.nastasio, 35enne di Afragola deceduto ieri in piazza Vittorio Emanuela a Monopoli. Il giovane, seminudo e in stato di agitazione, si è accasciato a terra stroncato da un malore. Ignote le ragioni.

Afragola, addio a Giovanni: muore a 35enne a Monopoli in circostanze misteriose

Da quanto apprende Teleclubitalia, Giovanni era nella città pugliese per ragioni personali quando avrebbe cominciato a dare in escandescenze. A torso nudo e in pantaloncini, ha vagato per il centro entrando anche in alcune attività commerciali. Sul posto è giunta anche una volante del Commissariato locale che ha provato ad aiutare il malcapitato e a tranquillizzarlo. Di colpo Giovanni si è accasciato a terra. non ha dato più segni di vita.

A quel punto è arrivata l’ambulanza, secondo alcune fonti locali circa 30 minuti dopo la chiamata. I sanitari provenienti da Conversano hanno praticato un massaggio cardiaco al 35enne, ma senza riuscire a rianimarlo. Si tratta di una morte carica di punti interrogativi su cui spetterà alla Polizia indagare e fare chiarezza. Gli agenti del commissariato hanno ascoltato i testimoni presenti. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori è che Giovanni possa aver ingerito qualcosa che gli ha provocato poi un malore fatale. Il magistrato di turno potrebbe disporre l’esame autoptico per fare luce sulle cause del decesso. Aperta un’inchiesta.

Lutto in città

La notizia della mote improvvisa di Giovanni Anastasio, che avrebbe dovuto sposarsi a breve con Valentina, ha gettato nello sconforto la comunità di Afragola. Nelle ultime elezioni comunali, il 35enne è stato candidato con la lista “Più Giovani” ed era conosciuto per il suo impegno sociale e politico. Messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti sono apparsi in queste ore sui social. Anche la ditta per cui lavorava, la Daikin Aerotek, ha scritto un post. “Questa è una mattina molto triste per la nostra azienda. Una bruttissima notizia, di quelle che non avremmo mai voluto ricevere, ha squarciato i nostri cuori: è venuto a mancare Giovanni, un validissimo collaboratore e, soprattutto, un grandissimo amico. Tutta l’azienda si stringe calorosamente attorno alla famiglia a cui va tutto il nostro affetto”.