Giovedì 12 febbraio, in Piazza del Rosario, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa in memoria di Martina Carbonaro, giovane vittima di femminicidio ad Afragola. Un momento carico di significato, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti della classe 2H dell’IPSSEOA, protagonisti di un’importante iniziativa di sensibilizzazione sociale.

Afragola, inaugurata la Panchina Rossa in memoria di Martina Carbonaro: gli studenti dell’IPSSEOA 2H dicono no alla violenza

La Panchina Rossa, ormai simbolo riconosciuto a livello nazionale, rappresenta un segno tangibile e permanente contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Un monito per la comunità, soprattutto per le nuove generazioni, a promuovere una cultura basata sul rispetto, sulla legalità e sulla dignità della persona.

L’iniziativa si è configurata come un vero e proprio momento di riflessione e impegno civile, volto a mantenere viva la memoria di Martina e a rafforzare la consapevolezza sul drammatico fenomeno della violenza sulle donne. Nel corso dell’evento è stata significativa anche la presenza del camper informativo della Polizia di Stato, che ha offerto ai giovani un punto di ascolto, informazione e orientamento, ribadendo l’importanza della prevenzione e del dialogo come strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di abuso. Un messaggio chiaro e condiviso ha attraversato l’intera manifestazione: uniti per dire NO alla violenza e SÌ al rispetto, affinché la memoria diventi responsabilità e l’educazione al rispetto una priorità collettiva.