Sono arrivate ieri, in serata, le convocazioni ufficiali per il primo consiglio comunale ad Afragola dopo la vittoria, al ballottaggio, dello schieramento di centro destra a guida Antonio Pannone. Il consiglio sarà lunedì 22 novembre alle ore 13. 8 i punti all’Ordine del giorno, tra cui la convalida degli eletti il giuramento del sindaco, le elezioni Presidente del consiglio e dei vice, la nomina della Commissione elettorale, la presentazione delle Linee programmatiche di mandato e la comunicazione dei componenti della Giunta.

Proprio questo questo punto uno dei più attesi. Sarà il primo consiglio comunale in assoluto per Antonio Iazzetta che, alla sua prima esperienza di politica attiva, entra in assise come candidato sindaco non eletto e afferma di non aver ricevuto alcuna spinta alle dimissioni.