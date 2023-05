Ha denunciato pubblicamente il furto della sua auto, che sarebbe stata sottratta da alcuni tifosi azzurri ad Afragola per essere trasformata e usata per i festeggiamenti del terzo scudetto del Napoli. E’ quanto riportato in un post apparso sui social.

Afragola, “Hai rubato la mia auto per festeggiare lo scudetto”

Quanto ci sia di fondato nell’accusa è da vedere. L’utente, Gennaro P., ha pubblicato un post nel gruppo “Sei di Afragola…” e ha corredato il post con un video che ritrae un gruppo di tifosi saltellare su un’utilitaria di piccola cilindrata verniciata e sventrata per l’occasione.

“Tu che hai rubato la mia auto per festeggiare lo scudetto rendendola un catorcio, in quell’istante hai reso felice il tuo momento, ma nello stesso istante l’azione ti ha fatto perdere la dignità sempre che tu ne abbia mai avuta una… E quella è forse l’unica cosa he non potrai mai avere nemmeno con la forza nella vita. La colpa la do sempre alle forze dell’ordine che permettono ciò”.

Gennaro poi aggiunge: “Dovrebbe essere evidente alle autorità che anche in un momento di festa circolare comunque con un’auto in tale condizioni è palese perché deve essere rubata“. Tanti gli utenti che hanno espresso solidarietà nei confronti della presunta vittima del furto; altri lo invitano a denunciare e a farsi giustizia.

