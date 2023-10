Elefanti che girano e pascolano in piena libertà. Non siamo nella savana africana ma in un centro urbano, e per la precisione ad Afragola.

Afragola, elefante passeggia in strada nel centro città

Nel comune dell’hinterland napoletano è, infatti, arrivato il Circo Orfei e alcuni esemplari di pachiderma sono stati visti aggirarsi per le strade della città. Indisturbati o quasi. I social, tra foto e video, hanno cominciato a riempirsi di immagini che riprendono la grottesca situazione.

Tra i primi esponenti politici a commentare l’accaduto, il consigliere comunale d’opposizione Antonio Iazzetta: “Ogni giorno un altro esempio della malagestione della città – scrive il consigliere sul suo profilo fb sottolineando come gli elefanti sia stati lasciati ‘pascolare’ a ridosso della rotonda di ingresso al centro urbano e a pochi passi dalla scuola media “Angelo Mozzillo”. “Nessuno si preoccupa – polemizza Iazzetta – di quel che potrebbe succedere se qualcuno o qualcosa spaventasse quei poveri animali”. “Questo è uno dei tanti problemi che portano i circhi con gli animali, senza contare i maltrattamenti e le umiliazioni che questi subiscono” ha poi proseguito il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.