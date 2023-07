Tragedia sfiorata ad Afragola. Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo alla guida della sua auto ha investito due ragazze di 18 anni mentre attraversavano corso Napoli.

Afragola, due giovanissime investite in pieno centro

Era quasi ora di cena quando due giovanissime sono state travolte da un’auto nel centro della città a nord di Napoli. Immediati sono scattati i soccorsi. Le vittime sono state trasportate al vicino ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore ma – fortunatamente – non sono in pericolo di vita. Le loro condizioni sono stabili.

La strada è stata transennata per qualche ora per consentire i rilievi del caso. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica affidate ai carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono ancora in corso. Accertamenti sul conducente del veicolo, che è stato sottoposto ad alcol test.