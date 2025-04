Una cena con formula “all you can eat”, un conto da circa cento euro, e poi la fuga senza pagare. È successo nella serata di ieri al Kawana Sushi Restaurant, un locale situato nei pressi del centro commerciale “I Pini” di Afragola, in provincia di Napoli. Secondo quanto raccontato dallo stesso ristorante, prima sui social e poi in una telefonata a Fanpage.it, tre ragazzi si sarebbero presentati per cenare e, una volta terminato il pasto, si sarebbero allontanati senza saldare il conto.

Afragola, cena da 100 euro al sushi e poi fuga senza pagare: “Venite o vi denunciamo”

Il proprietario, non nuovo a iniziative dirette sui social, ha deciso di lanciare un ultimatum pubblico: “Diamo un giorno per venire a saldare e poi scatta la denuncia, grazie”, ha scritto. In un post ufficiale, il ristorante ha precisato: “Le persone che hanno lasciato il locale senza pagare il conto sono invitate, prima che procediamo con la querela, a passare per il saldo dovuto e chiudere serenamente questa storia. Un momento di distrazione è perdonabile. Ricordiamo che non pagare poche decine di euro è un reato punibile con la reclusione fino a due anni e multe fino a 516 euro.”

Fino a questa mattina, però, nessuno dei tre giovani si è ancora fatto avanti. Dal ristorante fanno sapere di avere già in possesso tutti i dati utili per un’eventuale denuncia: grazie alla prenotazione, sono noti sia i nomi che i numeri di telefono dei clienti, oltre alle immagini delle telecamere di sorveglianza che li ritraggono chiaramente sia all’ingresso che all’uscita dal locale. Se i tre non dovessero saldare il conto nelle prossime ore, le immagini e le generalità potrebbero finire in mano alle forze dell’ordine, con una querela formale pronta a partire.