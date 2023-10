Afragola, arrestato il killer di Luigi Mocerino

È stato tratto in arresto il presunto killer di Luigi Mocerino, il 37enne assassinato il 31 dicembre 2022 ad Afragola. La vittima era stata raggiunta dai sicari mentre si stava recando in salumeria.

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno tratto in arresto Salvatore Puzio, 46 anni, ritenuto dalla Procura di Napoli legato al gruppo malavitoso del “Gelsomino” che si contrappone al gruppo “delle Salicelle” di Afragola.

L’uomo è accusato, secondo quanto riportato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, di aver sparato almeno quattro colpi contro Mocerino mentre quest’ultimo stava parcheggiando la sua auto in via Verdi ad Afragola.

Sembrerebbe che Mocerino, accortosi di essere nel mirino dei killer, abbia tentato di fuggire. Dopo gli spari, il sospettato è fuggito a bordo di uno scooter. L’aggressione è avvenuta nel cuore del territorio controllato dal clan Moccia, un luogo in cui gruppi rivali, come il gruppo delle Salicelle, guidato, tra gli altri, da Giuseppe Sasso, e il gruppo di Gelsomino, a cui appartiene il 46enne arrestato, si contendono il mercato degli stupefacenti.