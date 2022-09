Si sarebbe tolto la vita nel suo studio dove amava tatuare e i motivi del suo gesto estremo sarebbero legati alla perdita della madre, morta 3 anni prima.

La morte di Manuel e il racconto dell’amico

La notizia della morte di Manuel Achille Vallicella, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, è stata anticipata da uno dei suoi più cari amici, Enrico Ciriaci.

Il giovane ha raccontato di aver appreso della scomparsa di Manuel per via della presenza dei soccorsi fuori al suo studio di tatuatore. “Me lo hanno detto i nostri amici. Non si drogava ed era sano come un pesce”, ha raccontato a Fanpage – Ciriaci – “Soffriva di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre ma mai avremmo pensato che si sarebbe tolto la vita. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”.

Manuel Vallicella era diventato un personaggio noto quando era approdato alla trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come tronista, aveva abbandonato la tv per dedicarsi al suo lavoro. Nonostante la sua apparizione televisiva fosse stata fugace, Manuel godeva di un discreto pubblico sui social, al punto da essere molto apprezzato.

I funerali di Manuel dovrebbero tenersi venerdì 23 settembre, così come riportato da Amedeo Venza. Il rito funebre dovrebbe tenersi presso la chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata (Strà) a Colognola ai Colli.

