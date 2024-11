Erano diventati il terrore dei giovani: li pestavano e li rapinavano armati di coltelli. Ad Acerra gli agenti del Commissariato hanno arrestato tre persone accusate di aver messo a segno diversi raid criminali.

Acerra, ragazzi rapinati e pestati a calci e pugni finiscono in ospedale: tre arresti

L’ordinanza è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura, per due indagati e degli arresti domiciliari per un terzo soggetto, tutti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro. Nel settembre scorso, i tre indagati avrebbero commesso tre rapine particolarmente cruente, asportando alle vittime denaro ed altri effetti personali.

I malviventi per le loro malefatte avrebbero utilizzato pugni e coltelli tanto che le persone rapinate hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per le lesioni patite in conseguenza delle percosse ricevute.