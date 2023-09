Acerra, Mario trovato senza vita in casa: aveva 35 anni

Acerra. È stato trovato senza vita nella sua abitazione Mario Tufano, 35enne del posto. A fare la macabra scoperta nella giornata di ieri, 26 settembre, i familiari del ragazzo.

Mario si sarebbe tolto la vita in un momento di disperazione. La notizia si è subito diffusa sui social: in tanti hanno scritto messaggi di cordoglio in queste ore. “Solo l’esasperazione può portare al gesto che hai compiuto. Avevi la forza e una determinazione fortissima”, commenta Gianluca.

“Siamo sotto stress. Siamo messi con le spalle al muro. Caro amico mio Mario Tufano per fare un gesto così estremo stavi trascorrendo un brutto periodo”, è il messaggio di Bruno. I funerali si celebraranno oggi pomeriggio, alle 16, presso la Chiesa “San Giuseppe”, di Acerra. Il giovane lascia i genitori, il fratello e le sorelle.