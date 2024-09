Una uscita di famiglia si trasforma in un incubo. Al ritorno dalla serata trascorsa fuori l’amara sorpresa.

Per Miriam uno shock, il suo Maui, uno Spritz di piccola taglia, era tutto il suo mondo.

Miriam è una ragazzina di 12 anni a cui è stata diagnosticata una malattia rara dalla nascita. Non può svolgere le attività come i suoi coetanei e se da un lato fa tante rinunce, dall’altro il suo cagnolino le permetteva di riempire d’amore quel vuoto.

Alla famiglia non interessa recuperare la refurtiva, solo restituire il sorriso a Miriam trovando Maui.

Purtroppo Miriam, per giunta, non riesce più ad uscire: i ladri per arrampicarsi sul balcone di casa, le hanno rotto l’ascensore che le permetteva di salire a casa con la carrozzina.

Ora l’unico modo per farla sorridere ancora è riabbracciare il suo Maui.